Subaru признала факт фальсификации расхода топлива

Японская автомобилестроительная компания Subaru призналась в фальсификации расхода топлива на автомобильном транспорте.

Расследование по данной проблеме началось еще в 2017 году совместно с юридической компанией Ohno & Tsunematsu. По результатам проведенной работы выяснилось, что на 903 автомобилях, произведенных с 2012-го по 2017 год, действительно присутствовала фальсификация расхода топлива.

В ходе расследования выяснилось, что мастер на последних этапах работы имел возможность внести изменения в показатели расхода топлива, в том числе уровня выброса вредных веществ в атмосферу, пишет RuNews.

Ранее сообщалось, что глава Subaru покинет пост президента компании в июне после скандала с тестированием автомобилей.