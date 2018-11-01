Власти РФ отчитались о снижении цен на топливо

Нефтяные компании 1 ноября снизили цены на бензин и дизельное топливо в рамках взятых обязательств по стабилизации цен на топливо.

«По результатам состоявшегося 31 октября совещания в правительстве российские вертикально-интегрированные нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы по состоянию на 1 ноября выполнили достигнутые договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизельное топливо, что должно привести к стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС», — сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Так, биржевая цена на бензин АИ-95 снизилась на 4,3%, АИ-92 — на 2,2%, дизельное топливо — на 3,14%.

Джус подчеркнул, что правительство продолжит мониторинг ситуации в топливной рознице.

Напомним, накануне правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года.

Однако эксперты утверждают, что для потребителя бензин подорожает в любом случае. Подробно — в материале «Реального времени».