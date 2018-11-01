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Александр Панков покидает тольяттинскую «Ладу»

11:59, 01.11.2018
Александр Панков покидает тольяттинскую «Ладу»
Фото: hclada.ru

Как сообщает официальный сайт ХК «Лада», по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с нападающим Александром Панковым.

Воспитанник уфимской школы хоккея после окончания прошлого сезона покинул подольский «Витязь». В нынешнее межсезонье форвард не смог закрепиться в составе воскресенского «Химика» и столичного «Спартака». Регулярный чемпионат ВХЛ начал в составе тольяттинской команды, но сыграв 12 матчей покинул расположение «Лады».

В то же время в рамках договора о сотрудничества с ярославским «Локомотивом» в Тольятти командирован защитник Зият Пайгин. В текущем сезоне хоккеист провел за ярославский клуб в КХЛ восемь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

В своем недавнем матче Высшей хоккейной лиги «Лада» вырвала победу у земляков из самарского ЦСК ВВС, забив решающую шайбу в дополнительное время — 4:3.

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