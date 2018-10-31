«Башнефть» закупит реагентов для подготовки и очистки воды на 1,14 млрд рублей

Компания «Башнефть» объявила тендер на закупку реагентов для подготовки и очистки воды на установке биологических очистных сооружений.

Согласно документации, реагенты закупаются сразу на длительный срок — с 2019 по 2021 годы. Предприятие планирует приобрести два вида очистителя мембран, два вида антискаланта, биоцид, коагулянт и флокулянт. Вероятно, реагенты необходимы для введенного в эксплуатацию в январе комплекса БОС «Башнефть — Уфанефтехим».

Стоимость тендера — 1,14 млрд рублей. Заявки будут рассматриваться 22 ноября, итоги подведут 27 декабря.

Напомним, сегодня появилась информация, что бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов займет пост председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть».