В Казань прибыл первый заместитель премьер-министра Казахстана

В Казань с рабочим визитом прибыл первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин. В аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, сегодня в казанском Кремле состоится двусторонняя встреча Минниханова и Мамина.

Напомним, что завтра в Казани пройдет межправительственная комиссия «Россия — Казахстан» под председательством министра финансов России Антона Силуанова, в которой также примут участие президент РТ и заместитель премьер-министра Казахстана.