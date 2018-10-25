Сечин опроверг выход итальянской Eni из проектов с «Роснефтью»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин опроверг сообщения о выходе итальянских партнеров из проектов по разработке месторождений на шельфе Черного и Баренцева морей.



«Ни из каких проектов они не выходили, работа продолжается и будет продолжаться в соответствии с нашими договоренностями. На Черном море в полном соответствии с графиком произведена геологоразведка, и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий», — цитирует ТАСС Сечина.

Он отметил, что работы идут по графику, а сообщения о выходе Eni из проектов можно расценить как «некорректную подачу информации».

О том, что Eni вышла из совместного с «Роснефтью» проекта в Черном море и ведет переговоры об остановке своего участия в проектах в Баренцевом море, накануне сообщило «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя аппарата правительства.