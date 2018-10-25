Новости промышленности

11:17 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Сечин опроверг выход итальянской Eni из проектов с «Роснефтью»

10:26, 25.10.2018
Сечин опроверг выход итальянской Eni из проектов с «Роснефтью»
Фото: kremlin.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин опроверг сообщения о выходе итальянских партнеров из проектов по разработке месторождений на шельфе Черного и Баренцева морей.

«Ни из каких проектов они не выходили, работа продолжается и будет продолжаться в соответствии с нашими договоренностями. На Черном море в полном соответствии с графиком произведена геологоразведка, и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий», — цитирует ТАСС Сечина.

Он отметил, что работы идут по графику, а сообщения о выходе Eni из проектов можно расценить как «некорректную подачу информации».

О том, что Eni вышла из совместного с «Роснефтью» проекта в Черном море и ведет переговоры об остановке своего участия в проектах в Баренцевом море, накануне сообщило «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя аппарата правительства.

ПромышленностьНефть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты