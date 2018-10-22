Компания из Татарстана потребовала у подрядчика Антипинского НПЗ 53 млн рублей

Татарстанское ООО «Комплексное энергоразвитие-инжиниринг» потребовало от ООО «Строительная компания «Техинжстрой» (генподрядчик Антипинского НПЗ) 53,4 млн рублей.

Иск в Арбитражный суд Тюменской области подан сегодня, 22 октября. Заседание суда пока не назначено, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Суть требований компании пока не раскрыта.

«Комплексное энергоразвитие-инжиниринг», по данным официального сайта компании, — многопрофильное предприятие, занимающееся комплексными инженерными услугами в энергетике и промышленности. Среди основных заказчиков компании — АО «КАМАЗ», «Мосэнерго», «ВНИПИНЕФТЬ» и прочие.