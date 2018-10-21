Трамп назвал письма от Ким Чен Ына «любовными»

Президент США Дональд Трамп назвал письма, которые он получал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, «любовными».

«Я покажу вам письма. Они как любовные письма», — сказал он в интервью The Washington Post.

Отмечается, что американский лидер сослался на письма, полученные от Ким Чен Ына, как свидетельство их продуктивных отношений.

Ранее Ким Чен Ын на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Пхеньяне обговорил детали возможной встречи с Трампом.