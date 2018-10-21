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Трамп назвал письма от Ким Чен Ына «любовными»

19:51, 21.10.2018
Трамп назвал письма от Ким Чен Ына «любовными»
Фото: commons.wikimedia.org / Шейла Крейгхед

Президент США Дональд Трамп назвал письма, которые он получал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, «любовными».

«Я покажу вам письма. Они как любовные письма», — сказал он в интервью The Washington Post.

Отмечается, что американский лидер сослался на письма, полученные от Ким Чен Ына, как свидетельство их продуктивных отношений.

Ранее Ким Чен Ын на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Пхеньяне обговорил детали возможной встречи с Трампом.

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