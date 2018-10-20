Туймазинка Лилиана Салимьянова — чемпионка первенства мира по самбо

В Тбилиси в Олимпийском дворце прошло первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Участниками соревнований стали более 250 самбистов из 30 стран мира. В составе сборной команды России выступила воспитанница башкирского спорта, уроженка города Туймазы Лилиана Салимьянова, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ.

По итогам соревнований наша спортсменка одержала победу в весовой категории до 44 кг.

Отметим, что это не первая награда Лилианы на международной арене в текущем сезоне. В апреле 2018 она выиграла первенство Европы среди юношей и девушек в весовой категории до 40 кг.