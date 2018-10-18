В Казани за «исцеление» от шизофрении осуждена завотделением психиатрической больницы
Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор по делу бывшей заведующей отделением Республиканской психиатрической больницы им. Бехтерева. Злата Зулкарнеева наказана 4 годами лишения свободы условно со штрафом в 300 тысяч рублей за получение двух взяток по 50 тысяч рублей, два служебных подлога и мошенничество.
Напомним, уголовное дело против заведующей возбудили в Следкоме — после просмотра записей с установленной сотрудниками УЭБиПК МВД РТ скрытой камеры в ее служебном кабинете.
Видеозаписи передачи и получения денег в апреле и мае 2017 года наряду с признанием посетителей кабинета стали доказательствами против Зулкарнеевой. Один из них подтвердил передачу круглой суммы за оформление второй группы инвалидности, другая объяснила — действовала в интересах больного шизофренией сына, которому для получения водительских прав нужна была ложная справка об отсутствии у него психических заболеваний.
Как сообщили «Реальному времени» в суде, в качестве дополнительного наказания Зулкарнееву лишили права заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Приговор пока не вступил в силу.ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
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