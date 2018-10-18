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«Вместо повестки прислали полицию»: экс-ректора КХТИ принудительно доставили в казанский суд

09:33, 18.10.2018
«Вместо повестки прислали полицию»: экс-ректора КХТИ принудительно доставили в казанский суд
Фото: Реальное время

Сегодня к 8 утра в Вахитовский райсуд Казани был доставлен бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. «Вместо повестки за мной прислали полицию. Они пришли сегодня в 7 утра», — объяснил он «Реальному времени».

Напомним, накануне ввиду неявки четырех подсудимых на процесс по делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ судья Алмаз Мухаметшин оформил на всех принудительный привод. На данный момент в суд также доставлена профессор Лилия Джанбекова, а вот ее коллега Екатерина Сергеева пришла на заседание сама. Обе сообщили — повесток не получали.

Напомним, группе сотрудников КХТИ вменяют аферы с оборонными контрактами и благотворительной помощью «Газпрома».

В полном объеме вину признает восьмой фигурант дела — проректор Александр Кочнев, ранее заключивший досудебное соглашение. Его дело будет рассмотрено райсудом отдельно.

10 фактов дела об «организованном профессорском сообществе» из КХТИ — в материале «Реального времени».

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