«Вместо повестки прислали полицию»: экс-ректора КХТИ принудительно доставили в казанский суд

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Сегодня к 8 утра в Вахитовский райсуд Казани был доставлен бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. «Вместо повестки за мной прислали полицию. Они пришли сегодня в 7 утра», — объяснил он «Реальному времени».

Напомним, накануне ввиду неявки четырех подсудимых на процесс по делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ судья Алмаз Мухаметшин оформил на всех принудительный привод. На данный момент в суд также доставлена профессор Лилия Джанбекова, а вот ее коллега Екатерина Сергеева пришла на заседание сама. Обе сообщили — повесток не получали.

Напомним, группе сотрудников КХТИ вменяют аферы с оборонными контрактами и благотворительной помощью «Газпрома».

В полном объеме вину признает восьмой фигурант дела — проректор Александр Кочнев, ранее заключивший досудебное соглашение. Его дело будет рассмотрено райсудом отдельно.

10 фактов дела об «организованном профессорском сообществе» из КХТИ — в материале «Реального времени».