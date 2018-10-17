В ФАС заявили, что не возражают против повышения акцизов на топливо с 2019 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не направляла в правительство новых предложений не повышать акцизы на топливо с 2019 года.



«Мы предложений в правительство не направляли»,— передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее начальник управления регулирования ТЭКа Дмитрий Махонин заявил, что антимонопольная служба предложила правительству не повышать акцизы на топливо, чтобы снизить давление на розничные цены. Представитель ведомства уточнил, что Махонин говорил о предложениях ФАС, которые озвучивались ранее.

«Соответственно они уже не поддержаны правительством и неактуальны»,— добавили в ФАС.

Напомним, правительство РФ с 1 января 2019 года решило повысить акцизы на бензин — на 3,7 тыс. рублей на тонну и на дизтопливо — на 2,7 тыс. рублей.

Ранее эксперты Счетной палаты спрогнозировали резкий скачок цен на бензин из-за повышения акцизов на топливо.