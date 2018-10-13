Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову за 2 млн долларов перейти из UFC в Bellator

Американский рэпер 50 Cent предложил российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову $2 млн за уход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и бой на турнире организации Bellator.



«Я думаю, UFC ведут себя неправильно по отношению к Нурмагомедову, к Макгрегору они относятся иначе. Я готов заплатить $2 млн наличными сегодня же, если россиянин согласиться драть в Bellator. Хабиб, вопросы с Уайтом и твоим контрактом я улажу позднее. UFC не единственные в этом спорте, также мы приглашаем к нам Тухугова», — написал рэпер на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ранее специальная атлетическая комиссия временно дисквалифицировала Нурмагомедова и Макгрегора.

Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя произошла массовая драка с участием бойцов, их команд и болельщиков. Комиссия MMA начала расследование.