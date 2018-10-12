Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семенов оштрафован за симуляцию

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семенов оштрафован за симуляцию, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Спортивно-дисциплинарный комитет в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» (Челябинск), в котором уфимцы победили со счетом 5:0. В конце второго периода Виталий Кравцов был удален за момент в борьбе с Семеновым, который после контакта с челябинцем уехал на скамейку запасных, держась за лицо. Повтор показал, что удара клюшкой по лицу не было.

«На основании представленных материалов было принято решение наложить на Семенова наказание по п. 4.5. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция») и подвергнуть денежному штрафу», — отмечается в сообщении.