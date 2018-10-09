В Перми появился бесплатный кабинет диагностики болезни Альцгеймера

В Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов войн открылся кабинет диагностики болезни Альцгеймера.

Предполагается, что нововведение позволит сократить сроки выявления болезни и поможет продлить долголетие людям старше 65 лет. Пожилые пациенты по направлению врача смогут получать бесплатные обследования и консультации по лечению проблем памяти.

По словам доктора медицинских наук, процессора, руководителя Центра когнитивных нарушений Веры Черкасовой, от последствий Альцгеймера в России страдает каждый девятый житель страны старше 65 лет, после 85 лет – каждый третий.

«Наша задача помочь облегчить симптомы и сделать жизнь старшего поколения более комфортной», — отметила она.

Напомним, ранее в Перми открылся первый в России бесплатный прокат медтехники для тяжелобольных детей.