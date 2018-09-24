Стоимость патента в Татарстане в два-три раза выше, чем в соседних регионах

Стоимость патента в Татарстане на популярные виды предпринимательской деятельности в два-три раза превышает стоимость патента в других регионах Поволжья.

Стоимость патента (4 и 5 групп) в Татарстане составляет 26,4 тыс. рублей, тогда как в Башкортостане — 12,96 тыс. рублей, в Самарской области — 10,4 тыс. рублей, в Удмуртии — 6,1 тыс. рублей, заявил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

При этом в регионах действуют «налоговые каникулы» по патенту по определенным видам деятельности.

Ранее сообщалось, что около 1,4 тыс. предпринимателей из Татарстана осуществляют деятельность в соседних регионах. При этом чаще всего татарстанские бизнесмены уходят на рынок Башкортостана.