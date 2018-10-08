Отец Нурмагомедова заявил, что дата возвращения Хабиба из США пока неизвестна

Дата возвращения из США российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова пока неизвестна. Изначально планировалось, что российский боец прилетит 9 октября.



«Что творится, он сам не знает. Должен был 9-го числа вылететь из Америки. Я не знаю, какого числа, в какое время [вернется из США в Дагестан]. Мне нужно, чтобы дневное время было, чтобы в республике его встречать», — передает ТАСС со ссылкой на отца и тренера Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Отмечается, что финансовые вопросы также не решены.



Напомним, Нурмагомедов победил ирландца в четвертом туре боя. После чего произошла массовая драка с участием бойцов, их команд и болельщиков. Проигравшим по итогам боя выглядит скорее Хабиб, чем униженный им во время поединка Конор. О том, что произошло и как на это реагировать, — в материале «Реального времени».