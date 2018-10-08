В Арске готовят к выписке студенток, отравившихся неизвестным парфюмом

Фото: Следком по РТ/изъятый флакон

Сегодня после обхода из Арской центральной районной больницы планируют выписать всех студенток местного педколледжа, госпитализированных 5 октября из-за «отравления дешевыми духами».

На данный момент в больнице находятся 18 пострадавших 16-17 лет, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Неизвестное вещество из флакончика туалетной воды «Charme pretence», которое в пятницу распылили в аудитории колледжа, пока находится на экспертизе.

Напомним, всего в больницу с жалобами на тошноту, головокружение и давление после урока психологии попали 18 из 22 студенток, находившихся в аудитории. Следком возбудил уголовное дело по факту оборота товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, флакончик с веществом изъят.