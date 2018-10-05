Считавшийся мертвым экс-полковник ГРУ оказался жив – СМИ
Бежавший в США и считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив.
9 октября 2016 года Потеев приобрел в магазине Wallmart лицензию на рыболовство, причем под своим настоящим именем. Дата рождения на лицензии совпадает с датой, озвученной в российских СМИ, пишет BuzzFeed.
В качестве второго имени Потеев указывал имя «Ник», что, возможно, является отсылкой к его отчеству — Николаевич. Кроме того, издание сообщает, что Потеев зарегистрировался для участия в американских выборах 2016 года.
Как передает «Интерфакс», в 2016 году появились сообщения о том, что Потеев умер в США. Тогда же было сделано предположение, что «это может быть дезинформация, направленная на то, чтобы о предателе просто забыли».
Справка
Экс-полковник СВР в 2010 году сдал спецслужбам США сеть российских агентов, среди которых была Анна Чапман. Позже Москва и Вашингтон обменяли осужденных шпионов — взамен на 10 россиян Москва выдала США четырех шпионов, в том числе экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым