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В «Инде» вновь сменится главный редактор

18:22, 26.09.2018

В татарстанском интернет-издании «Инде» вновь сменится главный редактор. С должности уходит исполняющая обязанности редактора Лена Чеснокова. Кто придет ей на смену, пока неизвестно.

«Наш любимый редактор Лена Чеснокова, которая стояла у самых истоков «Инде», придумывала и создавала его, а в последние восемь месяцев исполняла обязанности главного редактора, через три недели покидает наш коллектив», — сообщает на своей странице в Facebook издание.

Напомним, в феврале этого года пост главного редактора покинул Феликс Сандалов. Он занимал должность с 2016 года.

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