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Защитник ФК «Уфа» Джемал Табидзе вызван в сборную Грузии

09:15, 03.10.2018
Защитник ФК «Уфа» Джемал Табидзе вызван в сборную Грузии
Фото: vk.com/ufafc

Защитник ФК «Уфа» Джемал Табидзе вызван в расположение сборной Грузии на очередные матчи футбольной Лиги наций.

Грузинам предстоят те же матчи, что и сборной Казахстана, только в обратном порядке. Сначала дома против сборной Андорры (13 августа), а потом против Латвии в гостях (16 октября).

Напомним, ранее уфимские игроки Еркебулан Сейдахмет и Кэтэлин Карп получили приглашения в сборную Казахстана и Молдовы, соответственно.

До поединков сборных в РПЛ пройдет один тур. В Туле 5 октября ФК «Уфа» сыграет сложный поединок против местного «Арсенала».

СпортФутбол Башкортостан
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