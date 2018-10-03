Защитник ФК «Уфа» Джемал Табидзе вызван в сборную Грузии
Защитник ФК «Уфа» Джемал Табидзе вызван в расположение сборной Грузии на очередные матчи футбольной Лиги наций.
Грузинам предстоят те же матчи, что и сборной Казахстана, только в обратном порядке. Сначала дома против сборной Андорры (13 августа), а потом против Латвии в гостях (16 октября).
Напомним, ранее уфимские игроки Еркебулан Сейдахмет и Кэтэлин Карп получили приглашения в сборную Казахстана и Молдовы, соответственно.
До поединков сборных в РПЛ пройдет один тур. В Туле 5 октября ФК «Уфа» сыграет сложный поединок против местного «Арсенала».
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