АС РТ признал банкротом казанский холдинг «Делфо-Авто»
Арбитражный суд Татарстана признал банкротом казанское ООО «Делфо-Авто» и открыл конкурсное производство.
Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциация «УрСО АУ» Станислав Кекин. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию 6 декабря 2018 года.
Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 12 марта 2019 года, сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.
Заявление о банкротстве «Делфо-Авто» подало АО «Рост Банк». Сумма исковых требований составила более 145 млн рублей. В июле Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения.БизнесТранспорт Татарстан
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