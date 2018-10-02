АС РТ признал банкротом казанский холдинг «Делфо-Авто»

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом казанское ООО «Делфо-Авто» и открыл конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциация «УрСО АУ» Станислав Кекин. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию 6 декабря 2018 года.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 12 марта 2019 года, сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Заявление о банкротстве «Делфо-Авто» подало АО «Рост Банк». Сумма исковых требований составила более 145 млн рублей. В июле Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения.