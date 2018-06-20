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Арбитражный суд РТ ввел начальную процедуру банкротства в казанском холдинге «Делфо-Авто»

10:47, 20.06.2018
Арбитражный суд РТ ввел начальную процедуру банкротства в казанском холдинге «Делфо-Авто»
Фото: delfo.ru

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении казанского ООО «Делфо-Авто». Таким образом, стартовал начальный этап банкротства холдинга.

Конкурсным управляющим назначен Рафат Хамидуллин. Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры назначено на 26 сентября 2018 года, сообщается на сайте единого Федерального реестра о банкротстве.

Заявление о банкротстве «Делфо-Авто» подало АО «Рост Банк». Сумма исковых требований составила более 145 млн рублей.

БизнесТранспорт Татарстан
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