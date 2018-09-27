Япония с 1 октября введет упрощенный режим получения виз для российских тургрупп

Япония с 1 октября вводит упрощенный режим получения виз для туристических групп, приезжающих из России в рамках «пакетных туров».

«Япония вводит новые визы для российских туристических групп. Это одноразовые визы на срок не более 30 дней для членов туристических групп, приезжающих в Японию по пакетным турам, запланированным, набранным и осуществленным в Японии туристическими компаниями, ведущими деятельность в России», — цитирует «РИА Новости» сообщение МИД Японии.

В ведомстве отметили, что информация об этом была передана премьер-министром Японии Синдзо Абэ президенту Владимиру Путину во время их встречи во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

Напомним, что граждане Японии с 1 августа могут попасть на Дальний Восток по электронной визе.