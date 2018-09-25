Новости общества

20:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Частные военные компании Америки придут в Сирию, чтобы проецировать силу США

18:07, 25.09.2018
Частные военные компании Америки придут в Сирию, чтобы проецировать силу США
Фото: pixabay.com

Частные военные компании прибывают на север Сирии. Предполагается, что они позволят проецировать силу США в случае, если придет конец официальному военному присутствию страны в этом регионе, как того хочет президент Дональд Трамп.

Свидетельство этого нашли в договоре между руководством курдских отрядов народной самообороны (YPG) и американской ЧВК Castle International, передает News.ru.

«Мы, отряды народной самообороны, хотели бы сотрудничать с Castle International LLC, Аризона, США, с целью долгосрочных договорных отношений в рамках услуг по оказанию боевой медицинской помощи и специальных консультаций в области логистики», — гласит текст обнародованного контракта, на котором видны подписи представителей YPG Редура Кселила и Насера Хаджимансура.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты