Частные военные компании Америки придут в Сирию, чтобы проецировать силу США

Частные военные компании прибывают на север Сирии. Предполагается, что они позволят проецировать силу США в случае, если придет конец официальному военному присутствию страны в этом регионе, как того хочет президент Дональд Трамп.

Свидетельство этого нашли в договоре между руководством курдских отрядов народной самообороны (YPG) и американской ЧВК Castle International, передает News.ru.

«Мы, отряды народной самообороны, хотели бы сотрудничать с Castle International LLC, Аризона, США, с целью долгосрочных договорных отношений в рамках услуг по оказанию боевой медицинской помощи и специальных консультаций в области логистики», — гласит текст обнародованного контракта, на котором видны подписи представителей YPG Редура Кселила и Насера Хаджимансура.



Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии.