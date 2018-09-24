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Эксперты назвали наиболее неподходящую для сна позу

00:30, 24.09.2018
Эксперты назвали наиболее неподходящую для сна позу
Фото: pixabay.com

Ученые из американской клиники Майо заявили, что самой вредной позой для сна является лежание на животе.

По мнению специалистов, подобное положение тела не позволяет человеку свободно поворачивать голову и дышать полной грудью, сообщает Bustle со ссылкой на соответствующее исследование.

Также у человека лежа на животе затекают мышцы шеи и изгибается спина, что оказывает более сильное давление на внутренние органы.

Ранее ученые рассказали о возникновении болезни Альцгеймера из-за хронического недосыпа.

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