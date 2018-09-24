Эксперты назвали наиболее неподходящую для сна позу

Ученые из американской клиники Майо заявили, что самой вредной позой для сна является лежание на животе.

По мнению специалистов, подобное положение тела не позволяет человеку свободно поворачивать голову и дышать полной грудью, сообщает Bustle со ссылкой на соответствующее исследование.



Также у человека лежа на животе затекают мышцы шеи и изгибается спина, что оказывает более сильное давление на внутренние органы.



Ранее ученые рассказали о возникновении болезни Альцгеймера из-за хронического недосыпа.