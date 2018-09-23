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Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

17:55, 23.09.2018
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као
Фото: commons.wikimedia.org / С-Я-GG

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као. Ему было 84 года.

Као скончался в Гонконге. В 2004 году у него диагностировали болезнь Альцгеймера, пишет ТАСС со ссылкой со ссылкой на «Синьхуа».

В 2009 году Као вместе с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом был удостоен Нобелевской премии за «новаторские достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи».

Ранее скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис.

ОбществоПроисшествия
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