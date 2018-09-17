Наставник «Автодора» Сергей Мокин: «Мы все еще находимся на пути становления»

Главный тренер саратовского «Автодора» Сергей Мокин после победы над итальянским «Тревизо» (88:61) в финале XII Torneo Internazionale citta di Caorle поделился своими впечатлениями о состоянии команды:

— Против «Тревизо» каждый получил возможность проявить себя. В финальном матче все игроки без исключения очень собрано и самоотверженно действовали в защите, что принесло результат. Много легких мячей удалось забить в переходах после перехватов и подборов под чужим щитом. Радует, что в последних играх постепенно стабилизируем точность попаданий с периметра, демонстрируя высокий процент реализации трехочковых бросков.

Довольны тем, как проявил себя Мур, который справедливо был признан организаторами MVP турнира. Мы все еще находимся на пути становления и пусть пока не демонстрируем своей лучшей игры, однако определенные сдвиги в нужном направлении налицо. Уже в четверг в Швейцарии нас ждет старт в квалификации Лиги чемпионов, к которому важно подойти с максимальной готовностью, ответственностью и мотивацией, — сказал наставник саратовской команды.