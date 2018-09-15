Хорен Байрамян: «Мы должны сами играть лучше, чтобы болельщики болели ярче»

Полузащитник казанского «Рубина» Хорен Байрамян после домашней победы над «Енисеем» (1:0) поделился своими мыслями о не слишком яркой поддержке на домашней арене.

— Сегодня на стадионе во время игры порой стояла гробовая тишина, люди откровенно скучали. Резулььат на первом месте, а как же зрелищность?

— Сегодня, именно в этом матче да, результат был очень важен. Потому что все прекрасно понимали, что до этого мы трижды сыграли вничью и потеряли много очков. Поэтому сегодня для нас морально и психологически важна была победа. Мы понимали, что много брака, где-то небыло комбинационного футбола, не все получалось. Есть над чем работать. Но главное, взяли три очка и я надеюсь дальше будет ещё лучше.

— А вас самих в команде не обижает, что болельщики так вяло поддерживают?

— Мы сами должны играть хорошо, чтобы болельщиков приходило больше и болели ярче.

— «Енисей» чем-то удивил?

— Да нет, мы разобрали их. Команды Аленичева всегда играют в комбинационный футбол. Мы после забитого гола до самого перерыва играли неправильно. А уже во время перерыва нам подсказали, и игра стала более равной.

— Курбан Бекиевич сказал, что у команды был низкий игровой тонус из-за того, что много сборников вернулись не готовыми.

— Когда восемь или девять игроков возвращается из сборных, то естественно не всех разное функциональное состояние. Так что он сказал все правильно, — приводит слова Байрамяна корреспондент «Реального времени».