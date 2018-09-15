Реготделение «Справедливой России» будет оспаривать итоги выборов в Ульяновской области

В Ульяновской области региональное отделение партии «Справедливая Россия» подало в суд иск с требованием о пересчете голосов избирателей на выборах.

Справедливороссы ссылаются на зафиксированные ее наблюдателями многочисленные нарушения. Также в партии требуют, чтобы ЦИК направил в Ульяновск рабочую группу, которая бы оценила компетентность областной избирательной комиссии.

Стоит отметить, что «Справедливая Россия» не прошла в областной парламент, так как не набрала необходимые 5% голосов на выборах 9 сентября, пишет «АиФ-Ульяновск».

Напомним, ранее Сергей Миронов обсудил с ульяновским губернатором пенсионную реформу.