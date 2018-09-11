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Заседание межправительственной комиссии в Казани поможет экономической интеграции — Бородавкин

10:29, 11.09.2018
Заседание межправительственной комиссии в Казани поможет экономической интеграции — Бородавкин
Фото: mid.gov.kz

В Астане чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Казахстан Алексей Бородавкин встретился с председателем правления «KazakhInvest» Сапарбеком Туякбаевым.

Стороны обсудили сотрудничество стран. В том числе, Бородавкин отметил, что очередное заседание Межправительственной комиссии в Казани, которое пройдет в октябре, станет дополнительным импульсом развитию экономической интеграции.

Кроме того, в ходе встречи они обсудили возможность создания специальной экономической зоны на территории комплекса «Байконур», сообщила пресс-служба МИР РК.

Напомним, президент РТ Рустам Минниханов ранее посетил казахстанский Уральск.

ОбществоВласть Татарстан
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