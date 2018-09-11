Заседание межправительственной комиссии в Казани поможет экономической интеграции — Бородавкин
В Астане чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Казахстан Алексей Бородавкин встретился с председателем правления «KazakhInvest» Сапарбеком Туякбаевым.
Стороны обсудили сотрудничество стран. В том числе, Бородавкин отметил, что очередное заседание Межправительственной комиссии в Казани, которое пройдет в октябре, станет дополнительным импульсом развитию экономической интеграции.
Кроме того, в ходе встречи они обсудили возможность создания специальной экономической зоны на территории комплекса «Байконур», сообщила пресс-служба МИР РК.
Напомним, президент РТ Рустам Минниханов ранее посетил казахстанский Уральск.ОбществоВласть Татарстан
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