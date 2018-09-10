В Казани суд оштрафовал троих участников митинга против пенсионной реформы
Вахитовский районный суд Казани оштрафовал троих участников вчерашней несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.
Всего в суд поступило 9 материалов по пикетчикам, в отношении троих дела рассмотрены. Каждому из них назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
Остальные дела в данный момент еще не рассмотрены, отметили в пресс-службе суда.
Напомним, что 9 сентября в Казани в парке им. Тинчурина прошел митинг сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Акция была несанкционированной, однако собрала порядка 150 человек. Всего по итогам акций протеста задержали минимум 25 человек.Происшествия Татарстан
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