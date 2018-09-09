В России начались акции против пенсионной реформы

В России проходят акции против пенсионной реформы, о проведении которых объявил Алексей Навальный. В большинстве городов мероприятия не согласованы властями.

Акции прошли уже в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске и других городах. В соцсетях «МБХ-Медиа» уже сообщили о задержании 10 человек в Хабаровске. Во второй половине дня акция должна пройти еще в Казани, Уфе и др., передают «Ведомости».

Напомним, в начале сентября в нескольких городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста.