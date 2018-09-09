Новости происшествий

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В России начались акции против пенсионной реформы

10:26, 09.09.2018
В России начались акции против пенсионной реформы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России проходят акции против пенсионной реформы, о проведении которых объявил Алексей Навальный. В большинстве городов мероприятия не согласованы властями.

Акции прошли уже в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске и других городах. В соцсетях «МБХ-Медиа» уже сообщили о задержании 10 человек в Хабаровске. Во второй половине дня акция должна пройти еще в Казани, Уфе и др., передают «Ведомости».

Напомним, в начале сентября в нескольких городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты