В Татарстане дело о хищениях памперсов и шоколада в АО «Тандер» на 3 млн вернули прокурору

Фото: Фото Юлии Моисеевой / smoldaily.ru

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность решения о возврате в прокуратуру уголовного дела о присвоении продукции распределительного центра АО «Тандер» в Зеленодольском районе на 3 млн рублей — сигарет, жевательных резинок, шоколада, мяса, памперсов и проч.

Ранее Зеленодольский суд отказался рассматривать это дело в отношении восьми бывших сотрудников «Тандера», включая директоров магазинов сети «Магнит». Горсуд установил, что указанное в обвинительном заключении количество товарно-материальных ценностей занижено, а кроме того — указано в иных количествах и видах товара, чем фактически похищено.

Постановление о возврате дела оспорили и прокуратура, и все восемь подсудимых, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ВС РТ. Правда, по разным основаниям. В прокуратуре считают, что выводы суда противоречат обстоятельствам и материалам дела, тогда как защита утверждает — в суде вскрылись факты того, что объем похищенного не занижался, а напротив, завышался.

«В ходе судебного следствия вскрылась фальсификация протокола осмотра видеозаписей хищений. На бумаге в протоколе указано, что в такое-то время такой-то сотрудник берет, скажем, 20 коробок с зубной пастой, на которые заказ не поступал. Смотрим запись — коробок только 5. Такая же история с мясом, памперсами, а сигареты они вообще почему-то в протоколе поштучно указали», — поделился с «Реальным временем» адвокат Александр Шишляев.

По мнению защиты, по данному делу было необходимо провести бухгалтерскую экспертизу, а не класть в основу справку самого «Тандера» о причиненном ущербе.

О деле «ОПГ из «Магнита» на старте суда рассказывало «Реальное время».