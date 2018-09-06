Главным тренером ФК «Ахмат» стал Рашид Рахимов

Главным тренером ФК «Ахмат» утвержден Рашид Рахимов, сообщает пресс-служба чеченского клуба.

Комментируя назначение российского специалиста в своем телеграм-канале, глава Чеченской Республики, Герой России, Почетный Президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров написал:



— В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось — кто же станет новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания.

Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере.

При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв 5 место в сезоне 2016/17. «Ахмат» не чужая для Рахимова команда.

В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать домой!» — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, что Игорь Ледяхов подал в отставку с поста главного тренера после победы «Ахмата» над «Уфой» в 6-м туре чемпионата РПЛ — 2:1.

