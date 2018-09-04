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Происшествия

В Казани за день за автомобильную тонировку наказали 100 нарушителей

17:54, 04.09.2018
В Казани за день за автомобильную тонировку наказали 100 нарушителей
Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция МВД по Татарстану в ходе рейда в Казани поймала 100 нарушителей из-за тонировки автомобилей.

«В связи сокращением продолжительности светового дня и возросшими рисками совершения ДТП в темное время суток профилактическая работа в данном направлении была усилена», — говорится в сообщении ГАИ РТ.

С начала года сотрудники ГИБДД пресекли более 16 тысяч таких нарушений. Отмечается, что штраф за нарушение требований к светопропусканию автостекол составляет 500 рублей.

Напомним, светопропускание ветрового и передних боковых стекол транспортного средства должно составлять не менее 70%.

Происшествия Татарстан
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