В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились три новых эксклюзивных киноканала

В новом телевизионном сезоне в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком», которое смотрят в более чем 5 миллионах семей по всей России, начинают вещание три эксклюзивных киноканала в формате HD.

Star Cinema(16+), Star Family(16+) и BOLT(16+) круглосуточно показывают любимые фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно. Новые на российском рынке телеканалы появились благодаря компании «Медиа Альянс», которая занимается их созданием, развитием и распространением на территории России.

Star Cinema ориентирован на женщин 25+. В центре его внимания — любовь, отношения и преодоление жизненных сложностей, повседневных и непредвиденных.

Семейный канал Star Family рассчитан на зрителей старше 14 лет, он представляет фильмы и сериалы различных жанров — от исторических картин и образовательных проектов до мелодрам и триллеров.

BOLT — канал для мужчин 25+: он предлагает широкий выбор боевиков, детективов, военных фильмов и сериалов.

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» — это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 — в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Караоке» и др.). Сервис «Мультискрин» предоставляет возможность смотреть ТВ и видеоконтент от «Ростелекома» на абсолютно любом экране: телевизоре (с помощью стандартной ТВ-приставки, ОТТ-приставки или приложения в Smart TV LG и Samsung), компьютере и ноутбуке (с помощью видеопортала), планшете и смартфоне (с помощью мобильного приложения). «Мультискрин» все устройства объединяет в одно пространство для просмотра контента: купил фильм на одном устройстве — а смотришь на любом другом, начал просмотр на одном устройстве — а продолжил на другом и с того же самого места. Всего к «Мультискрину» можно подключить до пяти устройств, то есть девайсы всех членов семьи.

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