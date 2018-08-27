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Cуд отклонил первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram

21:18, 27.08.2018
Cуд отклонил первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургской «Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн рублей. Как утверждает компания, эта сумма является убытком, который она понесла после попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

Решение может быть обжаловано в апелляции в течение месяца, передает «РИА Новости».

Напомним, что данный иск был подан 27 апреля. «Инвестори» занимается привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость. Из-за веерной блокировки сторонних ресурсов Роскомнадзором во время попытки ограничить доступ к Telegram начали поступать жалобы от клиентов в связи с «невозможностью регистрации на платформе компании». В результате «Инвестори» потеряла 5 млн рублей.

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