Cуд отклонил первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram

Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургской «Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн рублей. Как утверждает компания, эта сумма является убытком, который она понесла после попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

Решение может быть обжаловано в апелляции в течение месяца, передает «РИА Новости».

Напомним, что данный иск был подан 27 апреля. «Инвестори» занимается привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость. Из-за веерной блокировки сторонних ресурсов Роскомнадзором во время попытки ограничить доступ к Telegram начали поступать жалобы от клиентов в связи с «невозможностью регистрации на платформе компании». В результате «Инвестори» потеряла 5 млн рублей.