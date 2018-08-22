По делу «Лизинг-гранта» снова не допросили Дилюса Шавалиева

Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня суд допросил двоих свидетелей по уголовному делу о хищениях через программу «Лизинг-гранта» на 40 млн рублей. Изначально предполагалось, что сегодня допросят Дилюса Шавалиева — экс-советника Артема Здунова в дагестанском правительстве. Однако в зале суда его не было. Напомним, на прошлое судебное заседание Шавалиев являлся для допроса, но очередь до него так и не дошла.

В итоге сегодня были допрошены начальник отдела регионального отделения «Центра по обеспечению казначейства России» Диаз Кадыров и главный специалист-эксперт организационно-аналитического отдела Управления Федерального казначейства по РТ Эльвира Гилязова.

Кадырова спросили: обсуждался ли бизнес-план и как часто прислушивались к мнениям против? «Я не могу сказать определено. Вот, например, сидят 20 человек. Я не могу сказать, за кого голосовать не надо. Я просто наблюдал», — ответил свидетель, добавив, что не мог произвольно уйти с заседания, но другие члены комиссии это делали.

— То есть вы могли голосовать за несколько заявок, уйти и вернуться? — уточнил судья.

— Да, все так делали, и мы заранее это обговаривали, — сообщил Кадыров.

Эльвира Гилязова на вопрос суда о том, как часто ей приходилось участвовать в обсуждении по выделению субсидий, сообщила, что три-четыре раза замещала коллегу по этим обязанностям по поручению руководства.

— Все в Минэкономики проходило, собиралась комиссия — человек 20—25. Приглашали участника, он представлял бизнес-план, комиссия задавала вопросы. У нас у каждого были листы, где ставили галочки: за или против. Но сложно сейчас вспомнить.

— Вы голосовали против? — уточнил судья.

— Да, я считала, что бизнес-план нереальный.

— Кто-либо к вам подходил с просьбой поддержать кандидатуру?

— Нет.

— Халлиулина знаете и Аюпова?

— Нет, на лицо помню, лично нет.

— Вам не приходилось замечать, что он кого-то подговаривал?

— Нет.

По словам Гилязовой, дело проходило в мае 2014 года, и она не замечала, чтобы члены комиссии высказывали мнение о том, хорошая или плохая фирма-заявитель: «Нет, не обсуждалось, каждый сам принимал решения. Каждый сам расписывался в своем листе, была видеотрансляция».

Ранее «Реальное время» сообщало, что досудебщик по делу «Лизинг-гранта» получил условный срок.