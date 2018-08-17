Андрей Кареев: «Хорошо, что наконец сыграл»

Вратарь уфимского «Салавата» Андрей Кареев после победного матча с челябинским «Трактором» (5:1) в рамках Кубка губернатора Челябинской области рассказал о своем дебюте на турнире и выходе на лед после долгого перерыва:

«Хорошо, что наконец-то сыграл. Ничего необычного, это летний хоккей. Всегда поначалу было тяжело вкатываться, но ничего, через игры должно прийти оптимальное состояние».

— В первом периоде был тяжелый момент, когда на 2 минуты остались втроем против пятерых соперников. Как удалось выстоять?



— Ребята играли хорошо, самоотверженно. Я же придерживаюсь своего плана на игру, который мы отрабатывали с тренером вратарей.

— Как работается с Фредриком Микко? Что-то появилось в тренировочном процессе?



— Конечно, мы прорабатываем определенные моменты, нюансы. Это большой плюс и опыт, я очень доволен работой с ним.

— В работе с Микко не ощущается дискомфорта? Все-таки общаетесь на английском языке



— Нет, все нормально. У нас есть Вадим Геннадьевич, когда они вдвоем, то он переводит. В принципе, в хоккейных терминах нет ничего сложного и необычного. Тем более, Фредрик все снимает на видео, я потом смотрю. С этим никаких проблем нет.

— Все прекрасно понимают, что у вас с Метсолой будет здоровая конкуренция за место в составе. Насколько это вас мотивирует?



— Конечно, любая конкуренция всегда в плюс. Вратари друг друга подстегивают, не расслабляются. У меня есть тренерский штаб, тренер вратарей. Мне дают план на игру, и я стараюсь по нему действовать.

— Понятно, что не особо приятно разбирать пропущенные шайбы, но что все-таки случилось в том эпизоде с голом челябинцев? Вы не увидели момента броска?



— Там получилось так, что игрок вошел в зону, бросил, а шайба попала в клюшку нашему защитнику и изменила направление. Это звучит как оправдание, но я с себя ответственности за этот гол не снимаю», — цитирует вратаря официальный сайт «Салавата Юлаева».