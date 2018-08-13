Артем Дзюба: «Рубин» с каждым матчем будет все более организованным»

Нападающий питерского «Зенита» после игры прокомментировал исход матча с казанским «Рубином».

«Тяжелый матч. Думаю, что «Рубин» с каждым матчем будет все более организованным. Команда Курбана Бердыева станет очень организованной, в определенном плане с ней будет очень тяжело играть.

Мы пока не демонстрируем лучшего футбола, будем откровенны, все прекрасно понимаем. Но сейчас очень важно, что за счет характера не теряем очки. Команда строится с нуля, поэтому очень важно побеждать. Плюс не забывайте, у нас есть джокер в рукаве, Кокорин, который скоро поправится», — сказал Дзюба после игры.

Напомним, сегодня казанский «Рубин» в очередном матче чемпионата России по футболу проиграл у себя дома питерскому «Зениту» — 0:1.