Глава Башкортостана Рустэм Хамитов: «Рассматриваем строительство стадиона на Уфимском полуострове»

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал о новом стадионе для ФК «Уфа», сообщает ИА «Башинформ».



— В числе вариантов размещения нового спортивного объекта — площадки за Затонским мостом, по дороге в аэропорт, также рассматривается возможность строительства стадиона на территории так называемого Уфимского полуострова. Последний вариант является наиболее предпочтительным, так как позволит привлекать на матчи людей со всего города.

— Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект, — сказал Рустэм Хамитов. — Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории. Сегодня команды второй лиги в Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде играют на суперсовременных стадионах, туда приходят по 20—40 тысяч зрителей.

Отметим, что проект нового стадиона для ФК «Уфа» заимствован в Белоруссии. Предполагается, что он будет вмещать 15—16 тысяч зрителей. Стоимость проекта оценивается в 3—4 млрд рублей — это в пять раз дешевле стадионов, которые были построены в городах России к чемпионату мира по футболу — 2018.