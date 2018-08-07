Леонид Вайсфельд снова будет хоккейным комментатором

Известный судья и функционер Леонид Вайсфельд в сезоне-2018/19 будет работать комментатором КХЛ-ТВ, сообщает Sport24.ru информацию журналиста и комментатора Дмитрия Федорова.

В январе 2018 года Вайсфельд покинул пост генерального менеджера «Салавата Юлаева». Функционер работал в уфимском клубе с сезона-2015/16, ранее он занимал аналогичную должность в «Автомобилисте», новокузнецком «Металлурге», «Атланте» и «Ладе».



Отметим, что Вайсфельд уже работал комментатором. Он был вынужден оставить эту работу, когда его пригласили занять пост генменеджера «Металлурга». До работы на руководящих должностях хоккейных клубов Вайсфельд был судьей, его неоднократно признавали лучшим в Суперлиге.

