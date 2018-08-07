Евстифеев: ВСМ Москва — Казань могут соединить с Йошкар-Олой

Глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что ВСМ Москва — Казань пройдет через два района республики. В будущем магистраль могут связать с Йошкар-Олой.

«В границах Республики Марий Эл высокоскоростной железнодорожный путь пройдет по территории двух районов: Волжского и Звениговского. Проектом предусмотрено строительство новой станции Помары ВСМ, а также транспортно-пересадочного узла», — приводит слова губернатора газета «Гудок».

Положительный эффект от ВСМ для Марий Эл оценивается в 31 млрд рублей. Именно на такую сумму должен вырасти ВРП региона. Доходы в бюджет республики должны вырасти на 6 млрд рублей.

Евстифеев считает, что на территории села Помары может быть создан новый бизнес-кластер.