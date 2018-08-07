Эмиль Галимов: «Не знал, что стал первым капитаном-татарином в истории «Нефтехимика»

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов поделился мнением о своем назначении капитаном команды на следующий сезон.

— В июльском лагере «Нефтехимика» после одной из раскаток в тренерскую меня вызвал наш главный тренер. Андрей Викторович [Назаров] рассказал о решении назначить меня новым капитаном команды. Поинтересовался моей реакцией: не против ли я, готов ли к ответственности? Я сказал, готов.

— Знаете ли вы, что стали первым капитаном-татарином в современной истории «Нефтехимика»?

— Интересная информация, впервые о ней слышу. Повторюсь, это решение главного тренера. Оно дополнительно мотивирует, но и добавляет ответственности.

— Буква «К» вам не мешала?

— Повторюсь, она возлагает особую ответственность. В гостевом матче с «Йокеритом» вообще было тяжеловато: на игре работали финские судьи. В итоге пошли потасовки, пришлось много общаться с арбитрами. Радует одно: эти финские судьи работают только в своем чемпионате, тогда как у нас в КХЛ арбитраж на более высоком уровне, — сказал Галимов.

Напомним, Эмиль Галимов является воспитанником нижнекамского хоккея. Этим летом он подписал двухлетний контракт с «Нефтехимиком».