Полузащитник сборной России Денис Черышев может покинуть «Вильярреал»

Полузащитник сборной России Денис Черышев может покинуть испанский «Вильярреал», сообщает Livesport.ru.

Как утверждает Marca, «Вильярреал» не рассчитывает на Черышева и готов продать игрока: несмотря на то, что российский хавбек накануне присоединился к своей команде, его пребывание в составе «Вильярреала» будет недолгим.

Также отмечается, что в услугах Черышева заинтересован английский «Эвертон». Напомним, на ЧМ-2018 в России Денис Черышев забил 4 гола в пяти матчах за национальную сборную, в том числе отметился дублем в стартовом разгромном матче команды из Саудовской Аравии — 5:0.

