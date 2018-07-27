Российские производители опасаются массовых изъятий продуктов из-за новых требований ЕЭК

Российские производители продуктов питания опасаются массовых изъятий из торговых сетей из-за новых требований по уровню антибиотиков в животноводческих товарах. Об этом говорится в письме производителей члену коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерию Корешкову.

Требования ЕЭК о максимально допустимых уровнях лекарств в непереработанной продукции животного происхождения вступают в силу 14 августа. В них говорится о более чем 70 веществах и уровне их содержания в мясе, молоке, яйцах и других продуктах. В данный момент подобные требования установлены только для шести групп веществ, пишут «Ведомости».

Союзмолоко, Ассоциация компаний розничной торговли и Национальная мясная ассоциация считают, что новые критерии потребуют ввести дорогостоящие методы контроля, а на многих предприятиях отсутствует нужное оборудование и персонал.

Представитель Россельхознадзора заявил, что новые правила преждевременны и приведут к увеличению лабораторных проверок и вероятности выявления нарушений.

Напомним, что в России с 1 июля начала действовать система электронной ветеринарной сертификации для мяса, молока, рыбы и других продуктов.