Сергей Семак не взял Ильзата Ахметова на второй сбор «Зенита»

Бывший футболист казанского «Рубина» Ильзат Ахметов не полетел на второй сбор питерского «Зенита» под руководством Сергея Семака. Ранее полузащитник проходил просмотр в петербургском клубе.

Ахметова нет в списке 26 игроков, полетевших в Австрию, также вчера он отсутствовал на первой тренировке команды на сборе. Где продолжит подготовку к сезону молодой футболист пока неизвестно. Предметный интерес к Ильзату испытывал «Краснодар», но официальной информации по игроку пока нет.

Напомним, Ахметов начинал профессиональную карьеру в «Рубине». В конце прошлого сезона он со скандалом покинул казанский клуб.