Новости спорта

21:04 МСК
Новости раздела
Спорт

Сергей Семак не взял Ильзата Ахметова на второй сбор «Зенита»

10:20, 04.07.2018

Бывший футболист казанского «Рубина» Ильзат Ахметов не полетел на второй сбор питерского «Зенита» под руководством Сергея Семака. Ранее полузащитник проходил просмотр в петербургском клубе.

Ахметова нет в списке 26 игроков, полетевших в Австрию, также вчера он отсутствовал на первой тренировке команды на сборе. Где продолжит подготовку к сезону молодой футболист пока неизвестно. Предметный интерес к Ильзату испытывал «Краснодар», но официальной информации по игроку пока нет.

Напомним, Ахметов начинал профессиональную карьеру в «Рубине». В конце прошлого сезона он со скандалом покинул казанский клуб.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем