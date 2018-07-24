Новости технологий

00:54 МСК
Новости раздела
Технологии

Роскомнадзор с ноября 2012 года заблокировал 12 тысяч сайтов о продаже поддельных документов

23:25, 24.07.2018
Роскомнадзор с ноября 2012 года заблокировал 12 тысяч сайтов о продаже поддельных документов
Фото: pixabay.com

С ноября 2012 года Роскомнадзор заблокировал 11,9 тыс. сайтов о продаже поддельных документов.

«Данные сайты содержали информацию о незаконных способах приобретения на территории России удостоверений (водительских, правоохранительных органов), медицинских справок, дипломов, трудовых книжек с заполненным стажем работы, паспортов и миграционных листов, за которую предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день ограничивается доступ к более 6 тыс. сайтам.

Ранее в Челнах ФСБ и МВД раскрыли организацию, оформлявшую медкнижки для мигрантов по поддельными печатям.

Технологии
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты