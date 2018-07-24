Верховный суд РТ проведет выездное заседание по делу об убийстве на лыжне

Фото: скриншот видео следственного эксперимента

Сегодня в Нижнекамске пройдет выездное заседание Верховного суда Татарстана по делу о жестоком убийстве местной жительницы на лыжной базе и еще целого ряда преступлений на сексуальной почве. В них посмертно обвиняют признавшегося в убийстве и покончившего с собой в СИЗО Даниила Котенева.

Мать Котенева не дала добро на прекращение уголовного дела за смертью обвиняемого и настояла на проведении судебного процесса. Вот только на первое заседание суда в Казань 18 июля она приехать не смогла по состоянию здоровья. В связи с этим судья Мансур Султанов вынес решение о выездном заседании на базе Нижнекамского горсуда, рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь ВС РТ Наталья Лосева.

В Нижнекамском горсуде уточняют: заседание резонансному делу будет закрытым для журналистов и слушателей. Во-первых, среди потерпевших есть несовершеннолетняя, во-вторых, часть эпизодов связана с сексуальным насилием, а дела этой категории в открытом режиме не рассматриваются.

Напомним, ранее семья убитой заявила по делу иск о компенсации морального вреда в 3 млн рублей.